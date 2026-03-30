Adolescente é apreendido após mais de um mês por atirar no rosto de 'ficante' em Jaboatão

Suspeito, de 15 anos, foi encontrado com a arma e não demonstrou arrependimento, segundo a polícia

Coletiva de imprensa sobre adolescente que atirou no rosto de jovem em Jaboatão dos Guararapes (Foto: PCPE/Divulgação)

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por atirar no rosto de uma jovem de 16 anos, em um caso investigado como ato infracional análogo à tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no dia 6 e fevereiro e o suspeito foi localizado na sexta-feira (27). A vítima perdeu a visão de um dos olhos e precisou colocar uma placa de metal na mandíbula por causa da gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi encontrado com a arma de fogo utilizada no crime, embora negue ter feito o disparo. Durante depoimento, segundo a investigação, ele não apresentou sinais de arrependimento.

“Ele demonstrou muita frieza quando foi ouvido na delegacia durante o seu interrogatório, não demonstrando nenhum tipo de arrependimento ou qualquer ressentimento quanto ao fato perpetrado, especificamente ao tiro que ele desferiu ao rosto da adolescente”, afirmou a delegada Gabriela Susin, da 11ª Delegacia de Homicídios.

O crime aconteceu no bairro de Jardim Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, mas os detalhes do caso foram divulgados apenas nesta segunda-feira (30).

Após o disparo, o adolescente fugiu para a casa do pai. A polícia ainda apura se o responsável tinha conhecimento do ocorrido. “Segundo ele [autor do crime], ele já fugiu para a casa do pai. Não sabemos se o pai tinha conhecimento no momento em que ele chegou, as investigações ainda não foram a fundo em relação ao pai, mas, a princípio, ninguém escondeu o adolescente sabendo do crime”, disse.

As investigações indicam que os dois adolescentes não mantinham um relacionamento formal, mas já haviam se relacionado anteriormente e tinham retomado o contato recentemente.

“Eles não tinham nenhum relacionamento sério. Era um relacionamento de adolescentes, no sentido de já ter ficado. Por meio de algumas informações das testemunhas, eles já tinham ficado, terminado e estariam ficando novamente, mas não era um namoro sério”, destaca a delegada.

A vítima ainda não prestou depoimento, pois ainda está se recuperando. Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado ao Centro de Internação Provisória (Cenip), no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ele também responde por ato infracional análogo a um roubo praticado anteriormente.