Pernambuco tem 10 municípios com novos limites territoriais, aponta IBGE

Município de Afrânio, no Sertão do São Francisco (Foto: Prefeitura de Afrânio)

Dez municípios de Pernambuco tiveram alterações em seus limites territoriais na atualização de 2025 da base cartográfica oficial do país, estabilizando mudanças administrativas e ajustes técnicos na divisão municipal do estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os municípios afetados estão Afrânio, Alagoinha, Buíque, Dormentes, Lagoa Grande, Petrolina, Santa Cruz, Santa Filomena, Tupanatinga e Venturosa.

As alterações fazem parte do conjunto de revisões anuais da chamada Malha Municipal Digital, que reúne os limites de todos os municípios brasileiros. Segundo o IBGE, as mudanças em Pernambuco foram motivadas principalmente por novas legislações estaduais, decisões judiciais e revisões técnicas encaminhadas pelos órgãos responsáveis pela divisão territorial.

No total, 784 municípios brasileiros passaram por atualizações em 2025, distribuídos em diferentes estados. Pernambuco aparece com dez municípios afetados, número menor que o registrado em unidades como Paraná e São Paulo, mas que ainda indica movimentação na configuração territorial do estado.

“O cálculo da área territorial do Brasil, em 2025, resultou no valor total de 8.509.360,850 km² indicando um ajuste negativo de 18,726 km² do valor publicado em 2024, que foi de 8.509.379,576 km²”, aponta o IBGE.

Essas mudanças podem impactar dados estatísticos, como estimativas populacionais, já que eventuais ajustes de limites podem transferir população entre municípios. O IBGE destaca que essas revisões são consideradas nos cálculos oficiais para manter a consistência das estatísticas nacionais.

As atualizações fazem parte de um processo de refinamento cartográfico e institucional da divisão político-administrativa brasileira, considerada uma das mais dinâmicas do mundo ocidental. Além das alterações legais, o instituto também realiza ajustes técnicos com base em novas tecnologias de mapeamento e maior detalhamento geográfico, o que pode modificar limites sem necessariamente haver mudanças físicas no território.

Apesar das revisões, o IBGE ressalta que a malha territorial tem finalidade estatística e não possui valor legal para definição de limites, responsabilidade que continua sendo dos governos estaduais.

