Com 1,5 bilhão de dados, IBGE abre novo centro de estudos e pesquisas no Recife

Casa Brasil IBGE, na Zona Norte do Recife (Foto: Divulgação)

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística inauguraram, na tarde desta terça-feira (24), a unidade da Casa Brasil IBGE Fundaj - Recife, instalada no Campus Gilberto Freyre, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte da capital. O espaço foi aberto ao público com a proposta de ampliar o acesso a dados estatísticos e geocientíficos e fortalecer a integração entre pesquisa acadêmica e sociedade.

A cerimônia contou com a presença do presidente do IBGE, Márcio Pochmann, e da presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar. A iniciativa integrou a estratégia de expansão da rede Casa Brasil IBGE no Nordeste.

Estrutura

A nova unidade oferece ao público totens interativos, computadores para pesquisa, mapas e uma variedade de produtos voltados à disseminação do acervo digital do IBGE. As plataformas do instituto reúnem cerca de um trilhão de variantes e 1,5 bilhão de dados, disponíveis para consulta pública e uso em estudos, políticas públicas e atividades educacionais.

Além do acesso às bases de dados, o espaço foi estruturado para sediar ações de formação, exposições e atividades educativas. A proposta foi integrar a Casa Brasil à dinâmica acadêmica e cultural da Fundaj, ampliando a circulação do conhecimento sobre o país, com foco nas realidades do Nordeste.

O ambiente também foi concebido como uma experiência multimídia, com recursos como piso interativo em backlight, telão de LED e visualizações digitais que traduzem dados estatísticos em linguagem acessível. O espaço destaca ainda a história e as perspectivas do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, cuja próxima edição tem previsão de coleta em campo no primeiro semestre de 2027.

A unidade exibe mapas históricos e conteúdos sobre operações censitárias, promovendo o diálogo entre estatísticas oficiais e pesquisas sociais. A proposta inclui ainda a integração de estudantes, pesquisadores e gestores aos acervos do IBGE e da Fundaj, inserindo o equipamento no circuito cultural e educativo da instituição.

Outras unidades

Com a inauguração, o país passa a contar com cinco unidades da Casa Brasil IBGE em funcionamento. Até então, apenas duas estavam localizadas no Nordeste, sendo uma no Recife, na Sudene, e outra em Fortaleza (CE). As demais unidades ficam no Sudeste, no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora (MG), e no Norte, em Belém (PA).

A Casa Brasil IBGE Fundaj - Recife passou a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com acesso gratuito ao público.

