Homem é preso em Goiana por agredir e ameaçar esposa durante ao menos 5 anos na Paraíba

José Sérgio Silva foi alvo de um mandado de prisão em Goiana, na Zona da mata Norte de Pernambuco. Esposa, que mora em Pedras de Fogo-PB, e o filho do casal registraram agressões em vídeos

Homem é preso em Goiana, após agredir esposa (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um homem foi preso em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, por agressões físicas e psicológicas praticadas contra a própria esposa, em Pedras de Fogo, cidade vizinha que fica na Paraíba.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que policias cumprem um mandado de prisão contra José Sérgio Vasconcelos da Silva, na terça (24).

No site do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) consta um processo por ameaça e violência contra a mulher.

Segundo a denúncia feita pela vítima, os espancamentos ocorreram por ao menos cinco anos. Ela e o filho do casal, de 14 anos, chegaram a filmar agressões ocorridas na residência da família.

Imagens mostram o homem sufocando a esposa, na cama. No vídeo, a mulher pergunta: “por que você faz isso comigo?”.

Em outro vídeo, José Sérgio invade o quarto em que a esposa estava e a agride com um soco. O filho diz: “estou filmando”.

A mulher conviveu com José Sérgio durante 10 anos e disse aos policiais de Pedra de Fogo que as agressões se intensificaram há cinco anos.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que cumpriu um mandado de prisão, por meio da 44ª Delegacia de Goiana, no dia 24 de março, em desfavor de um homem de 25 anos.

Ele foi capturado em uma fábrica, por ter mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de lesão corporal por violência doméstica familiar.

“Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da justiça”, acrescentou.