Acidente envolvendo cavalo deixa motociclista ferido em São Caetano

Sinistro aconteceu por volta das 3h da madrugada desta quinta (26), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru

Cavalo foi atingido por um micro-ônibus, enquanto o motociclista atingiu a traseira do veículo (Foto: PRF/Divulfação)

Um cavalo solto na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, provocou um acidente na madrugada desta quinta-feira (26), que deixou um motociclista ferido. O animal foi atingido por um micro-ônibus, enquanto que o condutor da motocicleta atingiu a traseira do veículo.

O micro-ônibus envolvido no sinistro, que aconteceu no quilômetro 146 da rodovia, por volta das 3h, transportava pacientes da cidade de Itaíba, no Agreste de Pernambuco, que fazem Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Ninguém que estava no micro-ônibus ficou ferido no acidente.

O motorista do micro-ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, não constatou a presença de álcool.