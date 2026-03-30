Faculdade Brasileira de Tributação anuncia lançamento no Recife

Presidente do Diario de Pernmabuco, Carlos Frederico Vital, recebeu convite para a inauguração da instituição, marcada para o dia 22 de abril

Presidente do Diario de Pernambuco recebe o advogado tributarista e presidente da Faculdade Brasileira de Tributação, Brivaldo Gonçalves Neto (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico Vital, recebeu nesta segunda-feira (30) o advogado tributarista e presidente da Faculdade Brasileira de Tributação, Brivaldo Gonçalves Neto, na sede do jornal, no Recife. Durante o encontro, foi formalizado o convite para o lançamento da instituição na capital pernambucana.

O evento de apresentação está marcado para o dia 22 de abril, às 12h, em um restaurante localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A organização prevê a participação de representantes das áreas de educação e desenvolvimento.

A Faculdade Brasileira de Tributação (FBT) é uma instituição de ensino superior voltada à área tributária. Fundada em 2010, em Porto Alegre (RS), a entidade informa já ter formado mais de 10 mil alunos.

Segundo a instituição, a criação da FBT teve como base a experiência profissional de seus fundadores no campo do direito tributário e em atividades acadêmicas. A faculdade atua na oferta de cursos presenciais e a distância, incluindo graduação, pós-graduação, extensão e programas voltados à formação de gestores.

A FBT também desenvolve iniciativas nas áreas contábil, financeira, societária e empresarial, além de manter parcerias internacionais em programas de formação.