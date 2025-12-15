Diario de Pernambuco recebe homenagem pelos 200 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília

Proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), a sessão solene, que acontecerá nesta segunda-feira (15), às 16h, integra uma série de homenagens ao bicentenário do Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina

A sessão solene conclui as comemorações do bicentenário do Diario de Pernambuco (Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

O bicentenário do Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina, será homenageado nesta segunda-feira (15), em sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília. A cerimônia, que marca a abertura da última semana de trabalhos legislativos em 2025, acontecerá às 16h, no Plenário Ulysses Guimarães.

Proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), a homenagem reconhece o papel histórico do Diario, que acompanhou e influenciou debates públicos ao longo dos seus 200 anos.

Além disso, a sessão solene evidencia a grandeza do veículo, que documentou momentos históricos do Brasil, desde o Império, incluindo registros da própria Câmara dos Deputados, a partir da sua construção, passando pela Promulgação da Constituição Cidadã de 1988, até chegar aos dias atuais.

"O Diario de Pernambuco é um patrimônio da Imprensa brasileira e sua história se confunde com a própria formação do Brasil, enquanto nação soberana. Vale sempre lembrar que o jornal foi fundado três anos após a Independência e testemunhou eventos como a Confederação do Equador, a Lei Áurea, a Proclamação da República, duas guerras mundiais, a ditadura militar, a redemocratização e a pandemia, entre tantos outros marcos", ressaltou o deputado Augusto Coutinho, que exerce a função de coordenação da Bancada de Pernambuco.

A sessão solene, que conclui as comemorações do bicentenário do Diario de Pernambuco, será aberta ao público, que poderá acessar o Plenário e às galerias durante toda a cerimônia.

Outras homenagens

A cerimônia integra uma série de homenagens recebidas pelo Diario em comemoração aos seus 200 anos, completados em 7 de novembro. As celebrações pelo bicentenário começaram no início de novembro. No dia 3, o Teatro de Santa Isabel recebeu um evento que reuniu autoridades, profissionais da imprensa e artistas ligados à história do jornal.

No dia 7 de novembro, data exata do bicentenário, a sede do Diario, em Santo Amaro, recebeu um bolo comemorativo que marcou simbolicamente os 200 anos de atividades do veículo.

A data também ficou marcada pela abertura da cápsula do tempo do jornal, lacrada em 1925 durante as comemorações do centenário. O material, preservado ao longo de um século pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), revelou documentos e objetos que resgatam aspectos da memória do periódico e da própria história de Pernambuco.

Ainda no mesmo dia, foi lançado o livro “Diario de Pernambuco: 200 anos”, de Ennio Benning, com contribuições de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão. A obra mescla relatos históricos, conteúdo jornalístico e referências culturais para retratar a trajetória do jornal, que acompanhou transformações sociais do estado e do Brasil.

O mês de novembro também incluiu uma homenagem ao Diario na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Durante o evento, o presidente do Diario, Carlos Frederico Vital, recebeu um certificado de honra alusivo aos 200 anos do periódico.

O Diario também foi condecorado em sessão solene no plenário da Câmara Municipal do Recife. Proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB), a iniciativa entregou certificado de honra em homenagem aos 200 anos do Diario ao presidente do jornal, Carlos Frederico Vital.

Essas celebrações se somaram a distinções concedidas por diversas instituições, entre elas o Prêmio Pernambuco de Ouro da Academia Brasileira de Ciências Criminais, homenagens da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet) e do Grupo de Amigos do Turismo (GAT), além de outras manifestações que reforçaram a importância histórica e cultural do Diario de Pernambuco.

