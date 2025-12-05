Presidente do Diario de Pernambuco, Dr. Carlos Vital, recebe convite para celebração dos 60 anos da Adepe

O convite foi entregue na manhã desta sexta-feira (5), por Ana Luiza, Diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco

Presidente do Diario de Pernambuco, Dr. Carlos Frederico Vital recebe a a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Ana Luiza Ferreira (Foto: Rafael Vieira)

O presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico Vital, recebeu, na manhã desta sexta-feira (5), a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Ana Luiza Ferreira, para a entrega oficial do convite da celebração dos 60 anos da instituição.

Criada em 1965, a Adepe é reconhecida como a agência mais antiga do país dedicada ao fomento do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco. Segundo Ana Luiza, a comemoração marca seis décadas de contribuição direta para a estruturação de setores estratégicos do estado.

Ela destacou que os 60 anos representam um dia especial. “A ADEPE deixou uma contribuição imensa para o estado de Pernambuco, projetos grandiosos como, por exemplo, o Porto de Suape, diversos polos que foram induzidos pelo Estado no passado e que hoje tem uma força enorme para o desenvolvimento econômico de Pernambuco.”

A diretora-presidente adiantou que a cerimônia contará com anúncios de novos programas e iniciativas que apontam para o futuro da economia estadual, especialmente diante do cenário da reforma tributária, que deve alterar significativamente o ambiente de atração de investimentos na região Nordeste.

O presidente do Diario, Carlos Frederico Vital, afirmou que é uma honra receber o convite para participar de um evento tão importante.

“Parabenizo a Adepe pelo aniversário de 60 anos. A entidade desenvolve um importante trabalho e vai festejar num local de grande tradição, como o Eufrásio Barbosa”,.

