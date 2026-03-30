Garotas feridas em ataque em escola em Barreiros serão ouvidas pela Justiça na terça (31)

Jovem apreendido após o ataque também participará da audiência, só que por videoconferência. A informação foi repassada por uma pessoa que está acompanhando o caso, nesta segunda (30)

Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Justiça vai ouvir, na terça (31), as três adolescentes que ficaram feridas em um ataque com faca praticado por um colega de sala, na Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Zona da Mata Sul do estado, no dia 14 de março deste ano.

A informação foi repassada, nesta segunda (30), por uma pessoa que está acompanhando o caso e preferiu não ser identificada.

A data da audiência também foi confirmada pela mãe de uma das garotas, que não podem ter os nomes divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A audiência está marcada ara as 14h, em Barreiros. O garoto que praticou o crime também será ouvido na mesma audiência, mas por meio de videoconferência.

Ele está sob internamento provisório em outra cidade pode responder por atos análogos a uma tripla tentativa de homicídio.

Estado de saúde

A adolescente de 14 anos que ficou em estado mais grave após ser esfaqueada dentro de uma escola recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), no Recife, na sexta (20).



Ela segue em recuperação com sessões de fisioterapia em casa e acompanhamento psicológico.

A jovem deixou a unidade hospitalar em uma cadeira de rodas, já que ainda apresenta limitações nos movimentos das pernas.

A estudante foi atingida quatro vezes por um objeto perfurocortante, semelhante a uma faca pequena, e relatou ter sentido um “choque” no momento das agressões, sensação comum quando há comprometimento de nervos.

Ao Conselho Tutelar, o adolescente afirmou que teria cometido o ataque por ser alvo de bullying e que planejava a ação há cerca de um ano.

As aulas na escola onde ocorreu o caso foram retomadas na quarta-feira (18), dois dias após o ataque. De acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco, a retomada foi marcada por atividades de acolhimento, escuta e reconstrução coletiva, voltadas a estudantes, familiares e profissionais.

As ações são conduzidas pelo Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas (Napse), em parceria com a Gerência Regional de Educação da Mata Sul, e devem atender todos os cerca de 300 alunos matriculados na unidade em 2026.