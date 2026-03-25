Estudante esfaqueada em Barreiros está em cadeira de rodas e faz sessões de fisioterapia

Adolescente de 14 anos recebeu alta do Hospital da Restauração, no Recife, e recebe atendimento psicológico e fisioterapêutico em casa

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A adolescente de 14 anos que ficou em estado mais grave após ser esfaqueada dentro de uma escola em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), no Recife, na sexta (20), e segue em recuperação com sessões de fisioterapia em casa e acompanhamento psicológico. A jovem deixou a unidade hospitalar em uma cadeira de rodas, já que ainda apresenta limitações nos movimentos das pernas.

As informações foram repassadas, nesta quarta (25), por uma pessoa que acompanhou o caso em Barreiros e preferiu não ter o nome divulgado.

Até a públicação desta matéria, não havia um diagnóstico conclusivo sobre possíveis sequelas. A estudante foi atingida quatro vezes por um objeto perfurocortante, semelhante a uma faca pequena, e relatou ter sentido um “choque” no momento das agressões, sensação comum quando há comprometimento de nervos.

Ela havia sido transferida para o HR no dia 16, dois dias após o ataque ocorrido dentro de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva. Outras duas adolescentes, também de 14 anos, foram feridas nas costas, passaram por suturas e receberam alta ainda no mesmo dia. Essas duas jovens também não retomaram as atividades escolares.

Diante do episódio, as famílias das vítimas têm buscado apoio e orientação. Na última segunda-feira (23), pais e responsáveis se reuniram com o Conselho Tutelar para discutir os próximos passos, já que as estudantes ainda não retornaram às aulas e avaliam a possibilidade de transferência escolar.

Uma das jovens iniciou acompanhamento psicológico já no dia do encontro, e as demais também estão sendo assistidas.

Jovem apreendido

O adolescente apontado como autor do ataque foi apreendido por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia de Palmares. Após ser ouvido, passou por audiência de custódia e foi levado ao Centro de Internação Provisória (Cenip), no Recife.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apresentou representação contra o jovem por três tentativas de feminicídio e que acompanha o andamento das investigações.

Ao Conselho Tutelar, o adolescente afirmou que teria cometido o ataque por ser alvo de bullying e que planejava a ação há cerca de um ano.

As aulas na escola onde ocorreu o caso foram retomadas na quarta-feira (18), dois dias após o ataque. De acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco, a retomada foi marcada por atividades de acolhimento, escuta e reconstrução coletiva, voltadas a estudantes, familiares e profissionais.

As ações são conduzidas pelo Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas (Napse), em parceria com a Gerência Regional de Educação da Mata Sul, e devem atender todos os cerca de 300 alunos matriculados na unidade em 2026.