Bombeiros suspendem buscas por desaparecido no Canal do Arruda; operação será retomada neste domingo (29)

O homem de 33 anos desapareceu após entrar e ser arrastado pela correntesa do Canal do Arruda, no bairro do Arruda, na zona norte do Recife

Bombeiros encerram buscas por desaparecido no Canal do Arruda; equipes retomam operações neste domingo (29) (Foto: Acom/CBMPE)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco encerrou, no fim da tarde deste sábado (28), as buscas por um homem de 33 anos que desapareceu no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, zona norte do Recife. As buscas devem ser retomadas na manhã deste domingo (29).



A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã, quando a corporação foi acionada para um possível afogamento.



Segundo informações preliminares, o homem teria entrado no canal e acabou sendo arrastado pela força da correnteza. Quatro viaturas foram mobilizadas, com equipes especializadas em salvamento, mergulho e resgate.



De acordo com a corporação, ao longo do dia, foram realizadas varreduras em toda a extensão do canal, com buscas de superfície e uso de embarcação de apoio.



As operações também contaram com o auxílio de drone e tecnologia de detecção térmica, na tentativa de localizar a vítima. Apesar dos esforços, o homem não foi encontrado até a publicação desta matéria.