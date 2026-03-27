Prazo para renovar carteira estudantil e garantir meia passagem termina em 31 de março

Estudantes da RMR devem atualizar a CIE 2026 online para evitar bloqueio do benefício no VEM Estudante

Cartão VEM (. Foto: Diogo CavalcanteAcervo DP.)

Estudantes da Região Metropolitana do Recife devem renovar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) até o dia 31 de março para não perder o direito à meia passagem no transporte público. O alerta foi feito pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, responsável pelo sistema.

De acordo com o órgão, o documento referente a 2025 perde a validade na data limite, e a atualização para o ano letivo de 2026 é obrigatória para garantir a continuidade do benefício no cartão VEM Estudante. Quem não regularizar a situação terá o desconto de 50% temporariamente suspenso nas catracas até a emissão e validação da nova carteira.

O consórcio destaca ainda que, para estudantes secundaristas da Região Metropolitana, o benefício só é concedido mediante a emissão da CIE Digital do Grande Recife.

A renovação deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site oficial (https://estudante.ciepe.com.br). A orientação é que os estudantes realizem o procedimento com antecedência para evitar instabilidade ou filas virtuais próximas ao prazo final.

Após a solicitação e confirmação do pagamento, a carteira digital fica disponível de forma imediata. Para acessá-la, o estudante deve baixar o aplicativo CIE PE, disponível para Android e iOS, fazer login com os dados cadastrados e acessar o documento diretamente no celular.

Segundo o Grande Recife, a versão digital tem a mesma validade do documento físico e oferece mais praticidade no uso diário do transporte público.