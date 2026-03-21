Micro-ônibus pega fogo durante viagem próximo ao túnel da Serra das Russas, no Agreste
Motorista e 20 passageiros precisaram descer do veículo. As chamas se alastraram e destruíram todo o micro-ônibus
Publicado: 21/03/2026 às 17:55
Vinte e uma pessoas estavam no veículo antes das chamas se alastrarem (Foto: Divulgação/PRF)
Um micro-ônibus pegou fogo durante a subida da Serra das Russas, no Agreste de Pernambuco, na manhã deste sábado (21). O veículo ficou completamente destruído, mas nenhum dos 21 ocupantes ficou ferido.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada por volta das 11h35, o motorista do veículo seguia viagem pela BR-232 no sentido Gravatá, no Agreste, quando avistou fumaça saindo do micro-ônibus.
O condutor parou no acostamento e desembarcou junto com 20 passageiros, antes das chamas tomarem o veículo.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) esteve no local e informou, por meio de nota, que quatro viaturas foram enviadas para o atendimento.
“Ao chegar ao local, as equipes realizaram o combate direto às chamas, conseguindo extinguir o incêndio”, destacou a corporação.
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