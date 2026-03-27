Apac emite alerta de chuvas para o Grande Recife e Mata Sul

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico de estado de observação para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul, indicando a continuidade de instabilidade no tempo até este sábado (28).

De acordo com o comunicado, perturbações dos ventos em baixos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva com intensidade moderada e, em alguns momentos, forte, principalmente na noite desta sexta-feira (27) e durante a madrugada e manhã do sábado (28).

O aviso, classificado como de renovação, reforça a previsão de chuvas já indicada anteriormente pelo órgão e mantém o alerta para a Região Metropolitana do Recife e Mata Sul

Segundo a APAC, essas condições meteorológicas favorecem a formação de áreas de instabilidade, o que pode resultar em chuvas rápidas, porém intensas em determinados pontos.

Diante do cenário, a recomendação é que a população fique atenta às atualizações e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas de risco para alagamentos e deslizamentos.