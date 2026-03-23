Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para o Sertão de Pernambuco

Alerta da Apac também abrange Sertão do São Francisco

O município de Betânia, no Sertão, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no estado com 90,7 milímetros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta de chuvas moderadas e 'pontualmente fortes' para o Sertão de Pernambuco e o Sertão de São Francisco.

Segundo a previsão da agência, as chuvas devem iniciar nesta segunda e continuar nas regiões até a terça-feira (24).

Na manhã desta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou sua previsão para Pernambuco: 78 municípios estão com risco de chuva intensa, tanto no Sertão como no Agreste.

O que varia, conforme o Inmet, é a intensidade da chuva, que no Sertão deve ser mais forte.

31 municípios estão com bandeira laranja, risco de “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

Outros 47 municípios, no Agreste, estão com bandeira amarela, ou seja, risco de “Perigo Potencial” e chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.