PRF reforça fiscalização nas estradas federais em Pernambuco a partir desta sexta (27)

O reforço acontece por conta do início da temporada do espetáculo da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, e de um festival gastronômico em Gravatá

Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Ascom/PRF)

Por conta do início da temporada do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, e de um festival gastronômico sediado em Garanhuns - ambos no Agreste pernambucano - a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, a partir desta sexta-feira (28), o reforço na fiscalização nas estradas federais do estado.

Segundo a PRF, a medida foi tomada devido ao aumento na movimentação de veículos que seguem em direção a essas festividades que antecedem a Semana Santa.

As atividades terão foco especialmente nas BRs 232, 104, 423 e 424, que concentram grande movimentação de veículos neste período. De acordo com a PRF, a iniciativa busca aumentar a segurança viária e contribuir para a mobilidade dos usuários das rodovias federais.

Durante a operação, equipes da PRF atuarão em pontos estratégicos e em conjunto com outras forças de segurança pública, com o objetivo de promover maior fluidez no trânsito e prevenir sinistros nas rodovias.

Tradicionalmente, a Semana Santa gera um aumento significativo no fluxo de pessoas em direção aos municípios de Gravatá, Caruaru, e Brejo da Madre de Deus, que recebem milhares de visitantes para o espetáculo da Paixão de Cristo, que este ano terá início neste sábado (28).