Turista morre após afogamento durante banho de mar em Fernando de Noronha

Homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital da ilha, mas não resistiu; mulher que estava com ele foi resgatada com vida

Fernando de Noronha (PE) (Herminio Oliveira/Agência Brasil)

Um turista morreu após se afogar enquanto tomava banho de mar na tarde desta segunda-feira (9), na Praia do Meio, no arquipélago de Fernando de Noronha. A vítima estava acompanhada por uma mulher, que também foi retirada da água após o incidente.

Moradores que estavam na praia perceberam a situação e ajudaram no atendimento inicial das duas pessoas, que foram resgatadas do mar desacordadas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foram acionadas para prestar socorro.

Os guarda-vidas iniciaram imediatamente as buscas no mar e realizaram uma varredura na área com o apoio de uma embarcação de resgate. Durante a operação, a mulher foi localizada primeiro e entregue às equipes de atendimento, que iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Pouco tempo depois, os bombeiros encontraram o homem e também realizaram procedimentos de reanimação ainda na praia. Ambos foram levados para o Hospital São Lucas, unidade de saúde da ilha.

A mulher conseguiu ser estabilizada após receber assistência médica. Já o homem foi encaminhado em estado crítico, ainda recebendo manobras de ressuscitação durante o transporte, mas não resistiu. Até o momento, as identidades dos turistas não foram divulgadas.

