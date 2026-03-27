Um chinês, de 45 anos, também morreu afogado, nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem, há quase um ano

Trecho do mar de Boa Viagem, perto da Pracinha, registrou segunda morte nesta quinta (26), uma adolescente, de 12 anos; em abril de 2025, há quase um ano, um chinês também morreu afogado

Guarda-vidas dos Bombeiros resgatam homem no mar de Boa Viagem (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A morte por afogamento da adolescente, de 12 anos, na noite desta quinta-feira (26), aconteceu quase um ano após um homem, de 45 anos, perder a vida, também nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem, zona sul do Recife.

Na sexta-feira, 4 de abril de 2025, dois banhistas entraram no mar de Boa Viagem, próximo à Pracinha, e precisaram ser resgatados por guarda-vidas que estavam de serviços.

Ele foi retirado da água, recebeu manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e chegou a ser encaminhado à unidade de saúde. No entanto, morreu no hospital.

O outro homem, de 50 anos, foi retirado do mar consciente e não precisou receber atendimento médico adicional.

O caso da adolescente

Na noite desta quinta-feira (26), três irmãs estavam na praia de Boa Viagem, perto da Pracinha. Duas crianças, de 7 e 9 anos, entraram no mar. Pouco depois, a adolescente, de 12, percebeu que elas estavam sendo puxadas para o fundo.

Desesperada, ela também entrou na tentativa de salvá-las. Ainda conseguiu ajudar uma delas, mas foi arrastada para longe pela correnteza e se afogou.

Ao ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e banhistas, recebeu manobras de reanimação pelo Samu e encaminhada para o Hospital da Restauração, onde faleceu.

As crianças foram resgatas com vida, encaminhadas ao HR e tiveram alta.

Orientações

Conforme o Corpo de Bombeiros, umas das principais causas dos afogamentos é a maré alta.

Muitos banhistas entram no mar quando ela está rasa e não percebe a mudança da maré.

Os Bombeiros lembram que outro fenômeno natural causador de afogamentos nas praias é a corrente de retorno, formada pelo acúmulo de água na parte rasa da praia e favorecida pelas ondas e ventos.

A velocidade do fluxo de água retornando ao mar pode variar de 0,5 m/s a até 3,5 m/s.

Apesar de parecerem invisíveis, é possível reconhecer as correntes de retorno, uma vez que a água onde ela se forma fica marrom e descolorida, devido à agitação da areia do fundo, causada pelo retorno das águas.

A água nesta localidade é mais fria, as ondas se quebram com menos frequência e o local atrai duas ondas de sentidos opostos.

Outra causa de afogamento é a ressaca do mar, também um fenómeno natural que pode ser entendido como um aumento incomum do nível do mar, causando uma maior agitação das águas por conta de mudanças abruptas no tempo, como a passagem de frentes frias e marés.

O evento natural resulta do forte movimento das ondas sobre si mesmas, que podem chegar à costa ainda maior.