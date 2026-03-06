Irmãos de 10 e 13 anos morrem afogados em açude em Parnamirim

Adolescente teria tentado salvar o irmão mais novo após ele apresentar sinais de afogamento

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Duas crianças morreram afogadas na tarde desta sexta-feira (6) em um açude localizado no povoado de Jacaré, na zona rural de Parnamirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações preliminares, o menino Davi, de 10 anos, teria apresentado sinais de afogamento enquanto estava no reservatório. Ao perceber a situação, a irmã dele, Alice, de 13 anos, entrou na água na tentativa de ajudá-lo.

Durante a tentativa de resgate, a adolescente também acabou se afogando. Os dois não resistiram e morreram ainda no local.

Por meio de nota, a Prefeitura de Parnamirim lamentou o caso. “Que a memória de Alice e Davi permaneça viva no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-los”.

Tragédia semelhante foi registrada recentemente no Sertão

Um caso semelhante de afogamento envolvendo irmãos também foi registrado recentemente no Sertão de Pernambuco. Na segunda-feira (2), duas crianças morreram após entrarem em um barreiro na comunidade Serra do Simões, zona rural de Araripina.

De acordo com informações de moradores da região, os irmãos, identificados como Janderson, de 7 anos, e Josilan, de 11, entraram no reservatório, mas acabaram se afogando por não saberem nadar. O barreiro havia acumulado um grande volume de água em decorrência das chuvas registradas nos últimos dias.

As crianças chegaram a ser retiradas da água por moradores da comunidade e foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram.