Menina é resgatada no mar em Boa Viagem ao tentar retirar irmãos da água

Populares acompanham buscas por menina desaparecida em mar no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma menina de 12 anos foi resgatada do mar na noite desta quinta-feira (26), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após desaparecer na água. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na faixa de areia antes de encaminhar a vítima a uma unidade de saúde.

Informações preliminares indicam que a menina entrou no mar ao perceber que seus dois irmãos estavam se afogando. Ao tentar salvar um deles, acabou se afogando também. As crianças menores saíram da água com ajuda de populares.

Já a menina mais velha foi localizada a cerca de 200 metros do ponto onde desapareceu, após buscas nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem. O resgate mobilizou socorristas e contou com apoio de banhistas.

Após ser retirada da água, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar ainda na faixa de areia, com atuação integrada das equipes de salvamento aquático e do SAMU.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que, após a retirada da vítima da água, as equipes iniciaram imediatamente os protocolos de suporte avançado de vida ainda na areia.

Em seguida, a vítima foi entregue aos cuidados do Samu, que fez a condução para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.