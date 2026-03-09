Criança morre afogada após cair em poço na zona rural de Águas Belas, no Agreste

A criança morreu afogada neste sábado (7) após cair em um poço no Sítio Barra dos Britos, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco

O caso será investigado pela Delegacia de Garanhuns (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu após cair em um poço no Sítio Barra dos Britos, na zona rural do município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

O caso foi registrado na tarde do sábado (7).

De acordo com informações repassadas à polícia, o menino brincava com um irmão nas proximidades da residência da família, enquanto o pai realizava o conserto de um veículo na garagem.

Em determinado momento, o pai percebeu a ausência da criança e iniciou buscas pela área da casa.

O menino foi encontrado dentro de um poço localizado próximo ao imóvel. Ele foi retirado da água, mas já estava sem sinais vitais.

A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência está sob a responsabilidade da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns como afogamento.



“As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.