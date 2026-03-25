Van despenca de ribanceira e deixa 6 pessoas feridas na Zona da Mata Norte

Por volta das 21h de terça (24), a van perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na estrada, em Nazaré da Mata, perto do município de Itaquitinga

Viaturas do Samu e bombeiros foram acionadas para socorrer pacientes (Redes Sociais )

Um acidente envolvendo uma van deixou seis pessoas feridas, na noite de terça (24), na Rodovia estadual PE-52, na zona rural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Por volta das 21h, o veículo perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na estrada, perto do município de Itaquitinga, também na Mata Norte.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram viaturas dos bombeiros e do Samu na área do acidente.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou, nesta quarta (25), que foi acionado na para atender a um sinistro de trânsito com vítimas, no trevo do município de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte do Estado.

Foram enviadas viaturas de resgate e salvamento, e as equipes da 1ª Seção de Bombeiros do 7º Grupamento (Carpina) iniciaram o atendimento no local.

A ocorrência envolveu um veículo com vítimas. “todas conscientes, porém com dificuldade de saída”.

Os bombeiros realizaram a retirada de todas as vítimas com segurança.

Em seguida, elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade à assistência pré-hospitalar.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e despencasse na ribanceira.

Foram atendidas pelas equipes do Samu de Itaquitnga, Condado e Araçoiaba as seguintes vítimas:

1 - Mulher de 47 anos, levada para Hospital Belarmino Correa, em Goiana

2 - Homem de 53 anos, levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

3 - Mulher de 44 anos, levada para Hospital Hermínio Coutinho, em Nazaré da Mata.

4 – Mulher de 60 anos, levada para o Hospital Hermínio Coutinho, em Nazaré da Mata

5 Mulher de 43 anos, levada para o Hospital Hermínio Coutinho, em Nazaré da Mata

6 – Mulher de 41 anos, levada para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana

