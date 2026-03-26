Tentativa de roubo tem tiros contra suspeitos e assusta estudantes da UFRPE

Segundo a PM, o vigilante reagiu ao roubo de sua arma de fogo e efetuou disparos contra os suspeitos. Ninguém ficou ferido

A tentativa de roubo aconteceu no estacionamento do Departamento de Medicina Veterinária do Campus Dois Irmãos, no Recife. (Foto: Reprodução / UFRPE)

Uma tentativa de roubo de arma contra um vigilante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) assustou estudantes e funcionários nesta quinta-feira (26). Segundo informações recebidas pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o funcionário da instituição reagiu a tentativa de subtração de sua arma de fogo e efetuou disparos contra os suspeitos, que fugiram do local.

A tentativa aconteceu no estacionamento do Departamento de Medicina Veterinária do Campus Dois Irmãos, no Recife.

Segundo a UFRPE, não houve feridos no incidente. Apesar disso, estudantes que estavam na instituição no momento do incidente se assustaram com os disparos e com a correria dos vigilantes.

Segundo a PMPE, que registrou a ocorrência por meio do 11º BPM, equipes realizaram diligências nas imediações para localizar os envolvidos, porém, até o momento, ninguém foi preso.

A UFRPE ainda informou que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) foi acionada para a ocorrência e assumiu as diligências do caso. Além disso, a instituição de ensino afirmou que a Polícia Federal (PF) será notificada, tendo em vista que o campus é área de domínio federal.