UFRPE abre inscrição para curso gratuito a distância com 2 mil vagas para professores

O curso gratuito a distância da UFRPE é uma parceria com Ministério da Educação (MEC); as inscrições vão até o dia 22 de março

Seleção oferece 30 vagas distribuídas em 27 cargos técnico-administrativos nos campi da Universidade no Recife (13), Cabo de Santo Agostinho (2), Belo Jardim (13), Garanhuns (1), e Serra Talhada (1). Foto: UFRPE/Divulgação ()

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu inscrições para o Curso de Formação Continuada em Direitos Humanos na Educação Integral, em parceria com o Ministério da Educação (MEC).

São 2 mil vagas gratuitas para profissionais da educação de todo o território nacional. As inscrições vão até o dia 22 de março.

A formação tem como objetivo qualificar profissionais das redes públicas estaduais e municipais para a promoção, defesa e efetivação dos direitos humanos no contexto da educação integral.

O curso é direcionado a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, supervisores, técnicos educacionais e profissionais de apoio em exercício na função pública e com formação superior.

Ofertado na modalidade a distância, o curso será realizado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFRPE, na plataforma Moodle.

Com carga horária total de 180 horas e duração de seis meses, a formação está estruturada em três módulos:

Educação Integral, Cidadania e Democracia;

Educação e Desenvolvimento Integral;

Educação, Diversidades e Convivência na Diferença.

A aula inaugural está prevista para o dia 6 de abril de 2026.

Vagas e ações afirmativas

Das 2.000 vagas ofertadas, 40% são reservadas para profissionais negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas trans, e 10% para pessoas com deficiência.

Processo seletivo

A seleção ocorrerá em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, por meio da análise das informações e documentos enviados no ato da inscrição. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem cronológica de inscrição, respeitando-se as reservas previstas.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 22 de março de 2026.

