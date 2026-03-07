UFRPE abre inscrição para curso gratuito a distância com 2 mil vagas para professores
O curso gratuito a distância da UFRPE é uma parceria com Ministério da Educação (MEC); as inscrições vão até o dia 22 de março
Publicado: 07/03/2026 às 09:04
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu inscrições para o Curso de Formação Continuada em Direitos Humanos na Educação Integral, em parceria com o Ministério da Educação (MEC).
São 2 mil vagas gratuitas para profissionais da educação de todo o território nacional. As inscrições vão até o dia 22 de março.
A formação tem como objetivo qualificar profissionais das redes públicas estaduais e municipais para a promoção, defesa e efetivação dos direitos humanos no contexto da educação integral.
O curso é direcionado a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, supervisores, técnicos educacionais e profissionais de apoio em exercício na função pública e com formação superior.
Ofertado na modalidade a distância, o curso será realizado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFRPE, na plataforma Moodle.
Com carga horária total de 180 horas e duração de seis meses, a formação está estruturada em três módulos:
Educação Integral, Cidadania e Democracia;
Educação e Desenvolvimento Integral;
Educação, Diversidades e Convivência na Diferença.
A aula inaugural está prevista para o dia 6 de abril de 2026.
Vagas e ações afirmativas
Das 2.000 vagas ofertadas, 40% são reservadas para profissionais negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas trans, e 10% para pessoas com deficiência.
Processo seletivo
A seleção ocorrerá em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, por meio da análise das informações e documentos enviados no ato da inscrição. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem cronológica de inscrição, respeitando-se as reservas previstas.
Inscrições gratuitas
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 22 de março de 2026.