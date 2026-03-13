Guarda municipal é baleado por colega após discussão em Moreno

Servidor ferido foi socorrido e transferido para o Hospital da Restauração. Colega de corporação foi preso em flagrante por tentativa de homicídio

Fachada do Hospital da Restauração (Crysli VIana/DP foto)

Uma discussão entre dois agentes da Guarda Civil Municipal terminou com um deles baleado, nesta sexta-feira (13), no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações preliminares, os dois servidores da corporação se envolveram em um desentendimento que acabou evoluindo para disparos de arma de fogo. Um dos guardas foi atingido durante a confusão e precisou ser socorrido.

O agente ferido foi levado inicialmente para uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos de emergência. Em seguida, foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, para continuidade do tratamento.

Em nota, o comando da Guarda Civil Municipal informou que acompanha o caso e está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a corporação, o servidor baleado não corre risco de morte.

O outro agente envolvido na ocorrência foi preso e permanece sob custódia das autoridades. Ele deverá prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, localizado em Jaboatão dos Guararapes.

Também em nota, a Polícia Civil informou que realizou a prisão em flagrante de um homem de 46 anos pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O caso segue sob investigação.

A Guarda Civil Municipal de Moreno informou ainda que instaurou um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias da ocorrência e que permanece à disposição da Polícia Civil para colaborar com o inquérito.