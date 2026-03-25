Idosa morre após incêndio atingir casa em Surubim, no Agreste

A vítima tinha 76 anos e foi encontrada já sem vida pelos bombeiros

Corpo de Bombeiros atuou em incêndio em Surubim (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma idosa de 76 anos morreu na manhã desta quarta-feira (25) após um incêndio atingir a residência onde ela morava, em Surubim, no Agreste de Pernambuco. O nome da vítima não foi informado. O caso ocorreu na Rua José Alan Pereira de Farias, no bairro do Coqueiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três equipes ao local. Quando chegaram, os militares identificaram que as chamas estavam concentradas em um dos cômodos da casa, especificamente um quarto.

Durante a operação, os bombeiros controlaram o fogo e realizaram o resfriamento da área para evitar novos focos. Ao entrar no imóvel, encontraram a idosa já sem vida.

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A Defesa Civil também foi chamada para verificar as condições da estrutura do imóvel atingido. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.