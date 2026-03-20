Incêndio no Ignez Andreazza: mãe e avô de irmãos que morreram têm alta médica do HR

Informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital da Restauração (HR), no começo da manhã desta sexta (20), um dia depois da tragédia do Conjunto Residencial Ignez Andreazza, na Zona Oeste do Recife

O HR confirmou que a recém-nascida deu entrada na unidade de saúde, mas não repassou detalhes sobre a vítima, por se tratar de menor de idade. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A mãe e o avô dos meninos que morreram, na quinta (19), no incêndio no apartamento onde a família morava, no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, em Areias, na Zona Oeste do Recife, tiveram alta do Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade.

A informação foi confirmada, por nota divulgada no começo da manhã desta sexta-feira (20), pela unidade de saúde, que fica no Derby.

Ainda segundo o HR, a mulher tem 44 anos e o homem, 78 anos.

O pai dos irmãos mortos, de 39 anos, que também tinha dado entrada no hospital, havia sido liberado pela equipe médica, na quinta, segundo o HR.

O incêndio aconteceu na madrugada de quinta. Os meninos de 9 e 11 anos estavam no quarto e morreram junto da janela do imóvel.

A perícia disse que encontrou muitos entulhos e equipamentos eletrônicos no apartamento. Tudo isso será investigado para a perícia poder apontar as causas da tragédia.

