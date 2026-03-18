Caminhão e carreta pegam fogo na BR-101, em Igarassu, na manhã desta quarta (18)

Motorista do caminhou contou à PRF que estacionou no acostamento para almoçar e foi informado que o seu veículo estava pegando fogo; não houve feridos

Carreta pegou fogo na BR-101 (Redes sociais )

Um caminhão e uma carreta pegaram fogo, no final da manhã desta quarta (18), na BR-101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 11h30, seus agentes foram acionados para atender um incêndio no Km 40 da BR 101, em Igarassu, no sentido João Pessoa.



Ao chegar no local, eles encontraram um caminhão no acostamento pegando fogo, que também atingiu uma carreta que estava próxima. Ninguém ficou ferido.



Segundo relatou à PRF, o motorista estacionou o veículo para ir almoçar e foi informado de que o veículo estava pegando fogo.



O caminhão transportava areia e a carreta estava vazia.



O Corpo de Bombeiros apagou o fogo nos dois veículos.