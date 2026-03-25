O motorista por aplicativo foi baleado durante uma tentativa de assalto, no começo da noite desta terça-feira (24). Ele havia finalizado uma corrida quando foi abordado por assaltantes na rua Bela Vista, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Motorista por aplicativo é morto a tiros ao tentar fugir de assalto em Jaboatão, no Grande Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

Um motorista por aplicativo de 31 anos, identificado como Eduardo Luiz da Cruz, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no início da noite desta terça-feira (24), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Rua Bela Vista, logo após a vítima finalizar uma corrida e deixar uma passageira no local.

Segundo informações repassadas à corporação, dois indivíduos se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. Ao tentar fugir, arrancando com o carro, o motorista foi baleado e acabou colidindo em um ponto de ônibus a poucos metros do local.

A perícia apontou que Eduardo foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Ele morreu no local antes de receber socorro.

Durante diligências na região, a equipe do 6º Batalhão da PM prendeu um homem identificado como Matheus Augusto Silva Santana, de 21 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos. Em depoimento, o menor confessou ter efetuado os disparos.

Segundo a polícia, após o crime, o adolescente entregou a arma ao comparsa na tentativa de fugir, mas ambos foram detidos. Com a dupla, foram apreendidas drogas e a arma utilizada na ação.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que "os autores foram encontrados e encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis".

Caso recente

De acordo com a Polícia Civil, Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi assassinado na última terça (3), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O caso é tratado como latrocínio, ou roubo seguido de morte.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos. As filmagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz. Ainda é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

Na quarta (4), motoristas por aplicativo se reuniram no início da tarde em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, para realizar uma carreata em direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com a categoria, o ato defendia a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.

Durante as investigações, Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos, foi preso às margens da BR-101, na altura do KM 74. Ele confessou ter praticado a tentativa de assalto.

O comparsa, um adolescente de 17 anos, foi apreendido no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco.