Pernambuco decreta ponto facultativo na véspera da Sexta da Paixão de Cristo

Determinação da governadora Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado: será ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta de Pernambuco

Palácio do Campo das Princesas visto da praça da República. Foto: Dulce Reis/DP/D.A Press ()

O que seria um feriadão de três dias para os servidores estaduais foi transformado em quatro com a determinação da governadora Raquel Lyra publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (25).

Conforme a publicação, a quinta-feira (2), véspera da Sexta da Paixão de Cristo, virou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

A exceção são os serviços cuja funcionamento seja indispensáveis.