Pernambuco decreta ponto facultativo na véspera da Sexta da Paixão de Cristo
Determinação da governadora Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado: será ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta de Pernambuco
Publicado: 25/03/2026 às 07:29
Palácio do Campo das Princesas visto da praça da República. Foto: Dulce Reis/DP/D.A Press ()
O que seria um feriadão de três dias para os servidores estaduais foi transformado em quatro com a determinação da governadora Raquel Lyra publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (25).
Conforme a publicação, a quinta-feira (2), véspera da Sexta da Paixão de Cristo, virou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.
A exceção são os serviços cuja funcionamento seja indispensáveis.