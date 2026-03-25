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Pernambuco decreta ponto facultativo na véspera da Sexta da Paixão de Cristo

Determinação da governadora Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado: será ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/03/2026 às 07:29

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Palácio do Campo das Princesas visto da praça da República. Foto: Dulce Reis/DP/D.A Press/

Palácio do Campo das Princesas visto da praça da República. Foto: Dulce Reis/DP/D.A Press ()

O que seria um feriadão de três dias para os servidores estaduais foi transformado em quatro com a determinação da governadora Raquel Lyra publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (25).

Conforme a publicação, a quinta-feira (2), véspera da Sexta da Paixão de Cristo, virou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

A exceção são os serviços cuja funcionamento seja indispensáveis.

 

feriadão , Pernambuco , Ponto Facultativo
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