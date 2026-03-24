Professores e colegas prestam homenagem à vítima de feminicídio no Le Parc

Isabel foi morta no domingo (22), no apartamento onde vivia, no condomínio Le Parc, na Zona Sul do Recife; o autor do crime foi o ex-companheiro, Silvio Souza Silva, de 48 anos, que, segundo a polícia, atirou contra a jovem e, em seguida, cometeu suicídio

O enterro de Isabel Cristina aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), no Cemitério Parque das Flores, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife. (Foto: Reprodução/redes Sociais)

Professores e colegas de turma de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, jovem morta pelo ex-companheiro em um dos apartamentos do Condomínio do Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, irão realizar, nesta quarta-feira (25), uma homenagem religiosa na Capela do campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), instituição onde ela estudava Medicina.

Segundo a publicação nas redes sociais do perfil da turma que ela fazia parte, o momento religioso será uma forma de relembrar com carinho da colega de turma e fazer orações para ela. Ainda conforme a publicação, a iniciativa foi da própria turma e de professores que se sensibilizaram após o feminicídio.

Isabel foi morta no domingo (22), dentro do apartamento onde vivia, no condomínio Le Parc, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O autor do crime foi o ex-companheiro, Silvio Souza Silva, de 48 anos, que, segundo a polícia, atirou contra a jovem e, em seguida, cometeu suicídio.

O enterro de Isabel Cristina aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), no Cemitério Parque das Flores, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife.

O caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência, obtido pelo Diario de Pernambuco, Isabel possuía uma medida protetiva contra Silvio. Mesmo assim, ele continuava frequentando o imóvel. No dia do crime, a jovem chegou a relatar à irmã que o ex havia ido até o seu apartamento, discutido com ela e arremessado uma sandália em sua direção. Horas depois, ele retornou e efetuou os disparos.

Os corpos foram encontrados pela irmã e pela cunhada da vítima, que estavam passeando com a filha do casal, de 3 anos, no momento do ocorrido. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas, além de três celulares.

Apesar da medida protetiva, Isabel já demonstrava medo e insegurança em relação ao suspeito. Em mensagens enviadas a uma amiga, ela relata a dificuldade de seguir a vida longe dele e diz não acreditar que conseguiria viver em paz.

“Eu não tenho mais fé de que esse homem vá me deixar em paz”, escreveu. Em outro trecho, Isabel afirmou que o ex não iria deixá-la ser feliz, nem permitir que ela se relacionasse com outra pessoa. As mensagens mostram um cenário de tensão e a percepção de que ela continuava sendo vigiada e intimidada.

Brigas judiciais

Além disso, Isabel Cristina e Silvio Souza travavam brigas judiciais recentes, no qual o suspeito teria ganho uma medida de urgência para impedir "perseguição e ofensas".

Um dos pedidos de Silvio, acatados pela Justiça, determinou que Isabel ficasse sem manter contato com o ex-marido, por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mail, transferências via PIX ou por intermédio de terceiros.

Ela também deveria deixar de fazer menções a ele, publicações ou comentários em redes sociais ou qualquer meio de divulgação pública.

Por fim, foi determinado que ela mantivesse distância mínima de 300 metros de Sílvio, bem como de seus familiares e de sua atual companheira, inclusive de sua residência, local de trabalho ou qualquer local em que ele se encontre.

A Justiça também fixou uma multa diária de R$ 500 para hipótese de descumprimento, limitada inicialmente ao montante de R$ 60.000, sem prejuízo de posterior majoração, se necessária.

O Judiciário havia determinado a realização de uma audiência conciliatória para o dia 3 de junho de 2026, às 9h.