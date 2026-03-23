Jovem morta pelo ex no Le Parc relatava medo e descrença em recomeçar em "paz"

Mensagens enviadas a uma amiga mostram apreensão de Isabel Cristina, de 22 anos, diante de ameaças e insistência do ex-companheiro, que a matou antes de tirar a própria vida

Isabel Cristina Oliveira dos Santos foi morta no apartamento onde morava, em Boa Viagem (Foto: Reprodução/redes Sociais)

Pouco antes de ser assassinada pelo ex-companheiro no Recife, a jovem Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, já demonstrava medo e insegurança em relação ao suspeito. Em mensagens enviadas a uma amiga, ela relata a dificuldade de seguir a vida longe dele e diz não acreditar que conseguiria viver em paz.

“Eu não tenho mais fé de que esse homem vá me deixar em paz”, escreveu. Em outro trecho, Isabel afirmou que o ex não iria deixá-la ser feliz, nem permitir que ela se relacione com outra pessoa. As mensagens mostram um cenário de tensão e a percepção de que ela continuava sendo vigiada e intimidada.

“Ele é um nojento e enquanto eu estiver perto dele, ele não vai me deixar ser feliz. Ou me relacionar com outra pessoa. Tu imagina eu assumindo um namoro e ele não ir atrás da pessoa?”, questiona a jovem a uma amiga por meio do Whatsapp.

Ainda nas mensagens a vítima mostrava preocupação com a vida profissional, uma vez que era estudante de Medicina na Unicap.

O crime

Isabel foi morta no domingo (22), dentro do apartamento onde vivia, no condomínio Le Parc, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O autor do crime foi o ex-companheiro, Silvio Souza Silva, de 48 anos, que, segundo a polícia, atirou contra a jovem e, em seguida, cometeu suicídio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Isabel possuía uma medida protetiva contra Silvio. Mesmo assim, ele continuava frequentando o imóvel. No dia do crime, a jovem chegou a relatar à irmã que o ex havia ido até o apartamento, discutido com ela e arremessado uma sandália em sua direção. Horas depois, ele retornou e efetuou os disparos.

Os corpos foram encontrados pela irmã e pela cunhada da vítima, que estavam com a filha de três anos do casal no momento do ocorrido. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas, além de três celulares.

Familiares informaram que o relacionamento entre Isabel e Silvio durou cerca de oito anos e era marcado por frequentes desentendimentos. O histórico de violência já havia levado à intervenção policial meses antes. Em janeiro deste ano, Silvio foi preso em flagrante por ameaçar Isabel, mas acabou liberado após pagamento de fiança.

O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio.