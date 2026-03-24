A operação foi deflagrada na manhã esta terça (24), no bairro do Recife; a Polícia Civil cumpre seis mandados, sendo cinco de busca e apreensão domiciliar e um de prisão

Quadrilha envolvida com estelionato e lavagem de dinheiro é alvo de operação no Recife (Foto: Ascom/PCPE)

Uma quadrilha envolvida com estelionato e lavagem de dinheiro foi alvo de seis mandados na manhã desta terça-feira (24), durante a deflagração da Operação “Esquadro”.

Foram cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão, além da suspensão de atividades comerciais. As ordens foram expedidas pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital e cumpridas no Recife.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em janeiro de 2025. A ação contou com 40 policiais civis, entre delegados, escrivães e agentes.

A operação teve apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).