Influenciadora digital é detida em operação por suspeita de forjar o próprio sequestro para "ganhar likes"

Monniky Fraga é uma das pessoas detidas e levadas para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Segundo a Polícia Civil, a Operação Cortina de Likes também cumpre outro mandado de prisão e dois de busca e apreensão, em Igarassu, no Grande Recife, João Pessoa (PB) e Várzea paulista (SP).

Monniky Fraga (Reprodução/Redes Sociais)

Uma influenciadora digital é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta terça (24), por suspeita de forjar o próprio sequestro.

Monniky Fraga é uma das pessoas detidas e levadas para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O outro preso é o marido de Monniky.

Um homem que seria o responsável pela trama do suposto sequestro acabou sendo morto durante as investigações. O nome dele não foi divulgado oficialmente pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Cortina de Likes também cumpre outro mandado de prisão e dois de busca e apreensão, em Igarassu, no Grande Recife, João Pessoa (PB) e Várzea Paulista (SP).

Ainda segundo a polícia, a investigação foi iniciada em abril de 2025, para identificar e desarticular uma associação criminosa envolvida em extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarassu. Trinta policiais participaram da ação.

Os presos e os materiais apreendidos foram levados para o GOE.

A operação teve apoio da polícia de São Paulo.

O que aconteceu

Segundo as primeiras informações, a influenciadora teria forjado o sequestro dela e do marido, identificado como Lucas, em 2025.

Na época, ela concedeu entrevistas para emissora de TV, dizendo que havia sido levada por três homens, que exigiram dinheiro do resgate.

Os criminosos teriam pedido R$ 100 mil e o valor pago pelo resgate seria de R$ 6 mil.

O que diz a defesa dela

Em entrevista a emissora de TV, nesta terça, o advogado da influenciadora, Alexandre da Costa, classificou a operação como “aberração jurídica”.

Segundo ele, trata-se de uma ação “midiática”.

O defensor disse que, ao contrário das informações da polícia, ela não forjou no sequestro e foi levada, de fato, pelos criminosos.

“Ela não precisava de engajamento nem de likes. Também não tinha necessidade de ficar com os R$ 6 mil. Foi um sequestro feito por amadores e ela não tem envolvimento”, declarou.