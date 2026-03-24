Com alta nos casos de doenças respiratórias, estado abre vacinação contra a gripe no sábado (28)

Segundo, governo, até 14 de março, período correspondente à Semana Epidemiológica (SE) 10, foram registrados 885 casos de Srag. Deste total, 138 foram classificados como Srag por influenza. Vacinação será feita em todos os municípios

A vacina contra gripe será aplicada nos municípios de Pernambuco (Divulgação)

A campanha de vacinação contra a gripe começa no sábado (28), em Pernambuco.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a data marca o início da mobilização para ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários.

A vacinação será realizada simultaneamente nos municípios pernambucanos.

O Programa Estadual de Imunizações já recebeu 812 mil doses do imunizante, encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) para o início da estratégia.

A logística de distribuição para os municípios pernambucanos teve início na madrugada de segunda (23).

Dados da vigilância epidemiológica de Pernambuco apontam um crescimento recente de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), no estado.

Até 14 de março, período correspondente à Semana Epidemiológica (SE) 10, foram registrados 885 casos de Srag. Deste total, 138 foram classificados como Srag por influenza.



Prioridades

Ainda de acordo com a SES, terão prioridade na vacinação os seguintes grupos:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Grávidas e idosos com 60 anos ou mais como linha de frente da estratégia.

Dia D

O dia “D” de divulgação e mobilização acontece no dia 28 de março, data oficial do início da campanha.

A campanha anual de vacinação contra a influenza segue até 30 de maio e ocorre em um momento importante para a saúde pública no Estado.

Para a estratégia deste ano, a SES-PE estima imunizar 3.701.610 pessoas pertencentes aos grupos prioritários.

A vacina

A vacina sazonal contra a gripe é considerada trivalente. Ela oferta a proteção contra três cepas do vírus presentes no hemisfério sul: Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais.

Sazonalidade

Pernambuco vivencia período de sazonalidade dos vírus respiratórios, que se estende até o mês de agosto, quando historicamente há aumento da circulação de vírus como influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e rinovírus, elevando o número de atendimentos e internações por doenças respiratórias, principalmente na população formada por crianças menores de 2 anos de idade.

Nesse cenário, a vacinação contra a influenza é considerada a principal estratégia de prevenção, contribuindo para reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos relacionados à doença. A imunização também ajuda a diminuir a pressão sobre os serviços de saúde durante os meses de maior circulação viral.

“A Secretaria Estadual de Saúde reforça que a vacinação é essencial neste período do ano, quando aumenta a circulação de vírus respiratórios. A orientação é que todas as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização e contribuir para a proteção individual e coletiva. Para os municípios, nossa orientação é para o incremento das ações de busca ativa dos públicos prioritários, com a realização de ações extramuro, e a disponibilização do imunizante em locais de fácil acesso dos munícipes”, explica a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

Mais medidas

Ainda como forma de proteção contra os vírus respiratórios, a superintendente destaca que o estado oferta o anticorpo monoclonal nirsevimabe, indicado para bebês prematuros (menores de 36 semanas gestacional e 6 dias) e aqueles menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias), que apresentam comorbidades elegíveis.

Há ainda no âmbito do Sistema Único de Saúde, a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), voltada para aplicação em gestantes a partir da 28ª semana e que, por meio dos anticorpos transmitidos durante a gestação, protege o bebê nos primeiros seis meses de vida.