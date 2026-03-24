Saiba quem é a influenciadora Monniky Fraga, investigada por forjar o próprio sequestro no Grande Recife

Monniky Fraga foi alvo da operação "Cortina de Likes" da Polícia Civil do estado, na manhã desta terça-feira (24); ela é investigada por forjar o próprio sequestro em 2025, no município de Igarassu, no Grande Recife

Monniky Fraga (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Identificada como Monniky Fraga, a influenciadora digital investigada pela Polícia Civil de Pernambuco ganhou notoriedade após ser alvo da operação “Cortina de Likes”, deflagrada nesta terça-feira (24).

Com cerca de 27 mil seguidores no Instagram, Monniky construiu sua presença digital com publicações voltadas a estilo de vida e viagens.

Nas redes sociais, ela costuma compartilhar registros pessoais com looks e momentos de lazer.

Apesar da imagem pública associada ao cotidiano de luxo e vaidade, a influenciadora passou a ser investigada após suspeitas de envolvimento em um suposto sequestro ocorrido em Igarassu, no Grande Recife.

Investigação e suspeitas

De acordo com a Polícia Civil, Monniky é suspeita de ter forjado o próprio sequestro, junto com o marido, identificado com Lucas, em 2025.

Na época, ela alegou ter sido levada por criminosos, que teriam exigido um resgate.

As investigações da polícia, iniciadas em abril do mesmo ano, apontam para a existência de uma associação criminosa envolvida em crimes como extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime.

Durante a operação desta terça, ela e o marido foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife.

O que diz a defesa

O advogado Alexandre da Costa contestou a versão da polícia e afirmou que a influenciadora é vítima.

Segundo ele, o sequestro ocorreu de fato e não houve qualquer encenação. A defesa também classificou a operação como “midiática” e uma “aberração jurídica”.

