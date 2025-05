Influenciadora pernambucana é sequestrada após mostrar correntes de ouro no Instagram

Monniky Fraga relatou que ficou refém por horas em uma mata/Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital pernambucana Monniky Fraga e seu marido, identificado apenas como Lucas, foram vítimas de um sequestro nesta segunda-feira (21), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Os criminosos exigiram o pagamento de resgate e ameaçaram torturar o casal caso o valor não fosse entregue.





Segundo relato publicado por Monniky em seu Instagram, a abordagem ocorreu quando ela e o marido retornavam da praia e de um almoço com a mãe. Eles estavam dentro do carro quando foram interceptados por três homens armados, que os obrigaram a descer do veículo.





O casal foi levado a um matagal em Igarassu, onde os sequestradores exigiram os cordões de ouro que Monniky havia exibido anteriormente nas redes sociais. No entanto, segundo a influencer, os itens não pertenciam a ela.

A jovem contou que passou horas em poder dos criminosos e que, durante todo o tempo, só conseguia pensar nos filhos. “A todo momento eu só perguntava a Deus: se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dos meus meninos?”, desabafou.





Ela também relatou que o marido foi agredido durante o sequestro. Os criminosos exigiram R$ 20 mil como resgate, valor que foi pago, resultando na liberação do casal. A Polícia Militar informou que o 26º BPM foi acionado para atender a ocorrência. A investigação para identificar os autores do crime está sob responsabilidade da Polícia Civil.





“É nessas horas que a gente entende que o dinheiro não atrai só coisas boas, mas também coisas ruins. Infelizmente, nós, que somos influencers, vivemos dessa exposição. Eu não desejo para ninguém o que eu passei”, declarou Monniky.





A influenciadora afirmou ainda que pretende se mudar de cidade, pois não se sente mais segura em Igarassu. “Agora vou ter que abrir mão de várias coisas, inclusive do meu apartamento, que planejei com tanto carinho. Vou precisar recomeçar a vida em outro lugar, porque nunca mais serei a mesma aqui”, concluiu