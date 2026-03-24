Pernambuco abre inscrições para mais de 1.800 vagas em 25 cursos gratuitos de capacitação

Embora os cursos gratuitos sejam voltados para servidores municipais e estaduais, as vagas estão abertas para o público em geral do estado de Pernambuco

Egape fica no Recife (Foto: Arquivo)

A Escola de Governo da Administração Pública (Egape) abriu inscrições para 25 cursos gratuitos, com um total de 1.834 vagas disponíveis.

As oportunidades estão distribuídas nas modalidades presencial (294 vagas) e ensino a distância (EaD), incluindo formatos ao vivo (240 vagas), com tutoria (300 vagas) e autoinstrucionais (1.000 vagas).

Podem participar servidores estaduais e municipais, empregados públicos e o público em geral. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Egape até dois dias úteis antes do início de cada curso.

Entre os destaques da programação estão os cursos noturnos no formato EaD ao vivo, pensados especialmente para os servidores públicos estaduais e municipais.

As aulas têm início previsto para o dia 22 de abril, sempre das 18h30 às 22h. Entre as opções disponíveis estão “Liderança Estratégica em Gestão de Pessoas” e “Sistema Eletrônico de Informações (SEI básico para iniciantes)”.

Além das turmas noturnas, a Egape também disponibiliza diversas outras capacitações ao longo do mês. Entre elas, o curso de “Informática Básica”, que aborda o uso dos principais recursos do Windows, a navegação e as pesquisas na internet, além das vantagens da microinformática no cotidiano profissional.

Para mais informações sobre os cursos, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EaD).