IFPE abre processo seletivo para preenchimento de vagas de cursos superior e técnico

As inscrições para as vagas remanescentes do Processo de Ingresso IFPE 2026.1 estarão abertas até a próxima sexta-feira (27)

IFPE (Divulgação)

O IFPE Recife publicou editais do Processo Seletivo Complementar para preenchimento de vagas remanescentes do Processo de Ingresso IFPE 2026.1.

Estão sendo ofertadas 28 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo e 16 vagas para o Curso Técnico Subsequente em Saneamento Ambiental.

As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026, cujo início está previsto para o dia 7 de abril.

As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (27).

Poderá se inscrever para o curso Tecnólogo de Gestão de Turismo o (a) candidato (a) que possua o certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula, e apresente a documentação exigida no edital.

A seleção será realizada por meio da Nota Geral obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das cinco últimas edições do exame (2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025). As inscrições poderão ser feitas no formulário eletrônico disponibilizado pelo IFPF.

Poderá se inscrever para o curso técnico de Saneamento o (a) candidato (a) que possua o certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula e apresente a documentação exigida no edital.

A seleção será realizada por meio do coeficiente de rendimento escolar do (a) candidato (a) nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio. As inscrições poderão ser feitas no formulário eletrônico disponibilizado pelo IFPF.

Cotas

O processo seletivo segue a política de ações afirmativas adotada pelo IFPE, que reserva no mínimo 60% das vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino.

Dentro dessa reserva, há distribuição de vagas considerando critérios de renda familiar, além de vagas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a legislação federal.

Os (As) candidatos (as) que optarem por concorrer às vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas ou quilombolas deverão participar do procedimento de aferição da condição autodeclarada, conforme orientações e prazos estabelecidos no edital.