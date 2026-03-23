Tubarão-limão de 3 metros encalha durante caça e chama atenção em praia de Noronha

Tubarão-limão encalha em praia em Fernando de Noronha (Foto: Walison Souza/Cortesia)

Um tubarão-limão encalhou na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, no último sábado (21), e chamou a atenção de turistas e moradores que acompanhavam a cena à beira-mar. O animal se debatia na areia enquanto tentava retornar à água. O episódio foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais.

O guia turístico e instrutor de mergulho Wallison Souza, que presenciou a situação, explicou ao Diario de Pernambuco que o comportamento está ligado à forma de caça da espécie. “Quando eu cheguei na Cacimba do Padre, eu vi uma movimentação e já imaginei que poderia ser um tubarão-limão, porque eles ficam naquela área, caçando para pegar os cardumes de sardinha”, contou.

Segundo ele, o tubarão, também conhecido como “papa-areia”, utiliza as ondas para surpreender as presas. “ Ele usa as ondas para poder se camuflar e atacar a sardinha; a sardinha fica meio desorientada e ele tem mais facilidade ali na hora da caça. Só que, algumas vezes, acontece de ele errar o cálculo: a onda bater muito forte e jogar ele na areia ou na pedra.”

De acordo com o guia, o encalhe não indica, necessariamente, risco imediato ao animal. “É algo a que eles estão acostumados, acontece durante a vida desses animais, na hora da caça, principalmente agora na temporada de ondas. Eles são arremessados um pouco na areia, encalham um e já se movimentam para tentar voltar para o mar.”

A presença do animal atraiu curiosos, mas não gerou pânico. Ainda assim, guias que estavam no local orientaram os banhistas a manter distância. “Tinha um pessoal querendo se aproximar, com receio de o animal se machucar. A gente aconselhou a não chegar perto e também a não tentar ajudar, porque isso poderia ser perigoso”, relatou.

Wallison destacou que a interação direta poderia colocar pessoas em risco, já que o tubarão estava voltado para o mar e qualquer tentativa de movê-lo exigiria esforço e contato direto.

“Ninguém estava com muito medo, porque é normal ver esses animais pelas praias aqui. Ele é um animal endêmico, que nasce aqui na ilha, e se reproduz. Então ele tem em todas as praias esse comportamento de passar no rasinho. É algo costumeiro, mas não tão fácil de filmar”, destaca o guia.

Apesar do susto, o guia reforçou que a espécie não costuma atacar humanos. “Ele é um animal bem tranquilo com a presença humana. Não há registro de ataque com intenção de se alimentar de pessoas. Os incidentes, quando acontecem, são acidentais”, disse.

Com cerca de três metros, o tubarão chamou atenção também pelo porte. Segundo o instrutor, a presença da espécie é comum na região, especialmente em períodos de ondas mais fortes, embora cenas como essa raramente sejam registradas com tantos espectadores. Momentos depois, o tubarão conseguiu retornar ao mar.

Sobre o tubarão-limão



O tubarão-limão é uma espécie comum em águas tropicais e costeiras, conhecida pelo comportamento relativamente tranquilo e pela presença frequente em áreas rasas. Em Fernando de Noronha, utiliza regiões próximas à praia para caçar pequenos peixes, especialmente cardumes de sardinha.



O nome vem da coloração amarelada do corpo, que ajuda na camuflagem em águas arenosas. O animal pode chegar a cerca de três metros de comprimento e costuma nadar próximo ao fundo. Apesar da aparência imponente, não há registros relevantes de ataques a humanos com intenção predatória.

