Tubarão que atacou e matou adolescente na Praia Del Chifre tem até 3,5 metros, diz Cemit

Segundo o Cemit, a lesão apresentava 33 centímetros de diâmetro, característico do tubarão-cabeça-chata. Garoto foi atacado e morreu na quinta (29), em Olinda

Tubarão envolvido no ataque na Praia do Chifre possuí entre 3 e 3,5 metros de comprimento, diz Cemit (Fotto: Divulgação/CEMIT)

O tubarão envolvido no ataque que resultou na morte de um adolescente na Praia Del Chifre, em Olinda, tem um comprimento estimado entre 3 e 3,5 metros, segundo análise do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). A avaliação técnica foi realizada na manhã desta sexta-feira (30) pelo colegiado.



O ataque ocorreu na tarde desta quinta-feira (29). O adolescente, identificado com Deivison Rocha, de 13 anos, estava no mar quando foi mordido na coxa direita. Moradores e banhistas que estavam no local retiraram a vítima da água e acionaram o socorro.



De acordo com relatos de familiares e moradores da comunidade, a área possui placas alertando para o risco de ataques de tubarão, mas não conta com fiscalização permanente. A praia é frequentada por moradores da região, principalmente crianças e adolescentes, por ser um dos poucos espaços de lazer disponíveis na comunidade.



O adolescente foi socorrido inicialmente por populares e levado para uma unidade de saúde local e, em seguida, transferido para o Hospital Tricentenário onde teve o óbito confirmado pela equipe médica. O corpo foi liberado na manhã desta sexta (30), pela mãe e tia.



Conforme o Cemit, a lesão apresentava 33 centímetros de diâmetro e duas características distintas, uma porção lisa e outra retalhada, padrão compatível com dentição do tipo “garfo/faca”.



Esse tipo de dentição é característico de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata, espécie comum na Região Metropolitana do Recife.



Segundo o comitê, as condições ambientais do local do ataque, próximo à desembocadura de rios e áreas estuarinas, reforçam a hipótese levantada pelos técnicos, já que o tubarão-cabeça-chata possui afinidade com ambientes costeiros e de influência fluvial.



Ações

Entre 2023 e 2026, o Governo de Pernambuco investiu cerca de R$ 5,5 milhões em ações de educação ambiental, pesquisa e monitoramento de incidentes com tubarões no litoral da Região Metropolitana do Recife e no Arquipélago de Fernando de Noronha.

As iniciativas incluem campanhas educativas, projetos científicos, reuniões do Cemit, realização de seminários e reforço na sinalização de áreas consideradas de risco.



O Cemit reforça a orientação para que a população respeite as placas de alerta e evite o banho de mar em áreas sinalizadas como impróprias, especialmente em trechos próximos a estuários.

