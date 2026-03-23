Homem é preso em flagrante no Aeroporto do Recife após roubar turistas em pousada de Porto de Galinhas
O homem foi preso neste sábado (21), no Aeroporto Internacional do Recife, ao tentar embarcar para Brasília; pelo menos, quatro turistas de São Paulo e do Mato Grosso, foram vítimas de roubo em pousada de Porto de Galinhas
Publicado: 23/03/2026 às 07:53
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento.
Um homem de 26 anos, identificado como Agenildo Júnior Barbosa Mendes, foi preso em flagrante suspeito de roubar turistas em uma pousada em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.
Ele foi detido no Aeroporto Internacional do Recife, no sábado (21), ao tentar embarcar para Brasília.
Segundo a polícia, o suspeito também estava hospedado no local.
Quatro turistas, três de São Paulo e uma de Mato Grosso, denunciaram o crime após perceberem o desaparecimento de objetos dos quartos.
Imagens de segurança mostram o homem pegando chaves na recepção e entrando nas acomodações enquanto as vítimas estavam fora.
Entre os itens roubados estão R$ 680,00 em dinheiro, cartões, documentos, óculos, carregador portátil e uma aliança. O caso é investigado pela Polícia Civil.
O caso foi registrado pela Delegacia de Porto de Galinhas.
Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o autor foi capturado e conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia.