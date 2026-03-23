Recife abre inscrições para mais de 260 bolsas integrais gratuitas de cursos técnico e de graduação  

As inscrições para a seleção da Prefeitura do Recife que oferece vagas para bolsas de cursos técnicos e de graduação terminam na próxima sexta (27)

Prefeitura do Recife. (Foto: Arquivo/DP)

A Prefeitura do Recife abriu, nesta segunda-feira (23) as inscrições para o processo seletivo dos programas Prouni Recife e Protec Recife, que, juntos, ofertam mais de 260 bolsas integrais para cursos técnicos e de graduação.

A iniciativa é da Secretaria de Educação, com o objetivo de ampliar o acesso de jovens e adultos de baixa renda à formação profissional e ao ensino superior, e fortalecer a inclusão social e o desenvolvimento econômico da cidade.

As inscrições, que vão até a próxima sexta (27), são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal da Educação do Recife.

No Protec Recife são contemplados cursos técnicos como:



Enfermagem;



Análises Clínicas;



Edificações;



Saneamento;



Cibersegurança e



Banco de Dados.

Já o Prouni Recife disponibiliza bolsas integrais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, reforçando a formação de professores e o compromisso com a qualidade da educação pública.



O processo seletivo será realizado com base no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando também critérios socioeconômicos.

Podem participar estudantes que residem no Recife, sejam egressos da rede pública e tenham realizado o Enem entre 2021 e 2025.

As iniciativas também buscam conectar a formação educacional às necessidades reais da cidade.

A oferta de cursos prioriza áreas estratégicas como:

Saúde;



Infraestrutura urbana;

Sustentabilidade;

Tecnologia e

Educação.

Além disso, segundo a Prefeitura, os programas também prevêem a implementação de uma residência formativa, inspirada na metodologia já consolidada pelo Embarque Digital, iniciativa que se tornou referência na formação de jovens com foco no mercado de trabalho do polo tecnológico da cidade.

Um dos principais destaques do edital é a forte política de inclusão. Do total de vagas, 50% são destinadas a pessoas pretas e pardas, além de 10% para pessoas com deficiência e 10% para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica.

A medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a equidade de oportunidades e a redução das desigualdades.

Após o período de inscrições, o cronograma prevê a etapa de recursos entre os dias 1º e 4 de abril de 2026.

O resultado final será divulgado no dia 6 de abril, também no Portal da Educação.

Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula nos dias 9 e 10 de abril, com previsão de chamada de remanejados em 13 de abril.