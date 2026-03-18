Quadrilha que fraudava concursos e lavava dinheiro é alvo de operação da PF em três estados

Nesta terça-feira (17), a Polícia Federal deu cumprimento a 13 mandados, incluindo busca e apreensão e prisão preventiva nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas

PF da Paraíba cumpriu mandados (Divulgação)

Uma quadrilha especializada em fraudes em concursos públicos e em lavagem de dinheiro foi alvo de 13 mandados da Polícia Federal durante a deflagração da Operação Concorrência Simulada, nesta terça-feira (17)

Do total de ordens judiciais, 11 foram de busca e apreensão domiciliar e 2 de prisão preventiva nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

As investigações apontam fraudes em diversos certames, incluindo concursos de tribunais, universidades e das polícias Civil e Militar.

Conforme a Polícia, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em concurso público, concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação tem como objetivo aprofundar a coleta de provas e garantir a lisura dos concursos públicos, preservando a igualdade de condições entre os candidatos.

