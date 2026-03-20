Pernambuco recebe mutirão de saúde exclusivo para mulheres que aguardam em fila para atendimento do SUS
Estado recebe, neste sábado (21) e domingo (22), um mutirão inédito que disponibiliza procedimentos voltados exclusivamente à saúde da mulher de forma gratuita para aquelas que aguardam na fila de regulação para realização de exames
Publicado: 20/03/2026 às 18:26
Em Pernambuco, os atendimentos acontecerão no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife; Hospital Universitário da Univasf, no Centro de Petrolina, no Sertão; além do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), nos Coelhos, área central da capital pernambucana; e hospitais filantrópicos (Foto: Ministério da Saúde/Reprodução)
Várias regiões de Pernambuco receberão um mutirão de saúde gratuito e exclusivo para mulheres neste sábado (21) e domingo (22). Segundo o Ministério da Saúde, o alvo são mulheres que estão aguardando procedimentos voltados à saúde feminina, como mamografias, implanon e consultas para plano de parto.
Todos os atendimentos são previamente agendados, e serão ofertados no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife; Hospital Universitário da Univasf, no Centro de Petrolina, no Sertão; além do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), nos Coelhos, área central da capital pernambucana; e hospitais filantrópicos.
Estarão disponíveis exames essenciais para o diagnóstico precoce de doenças e procedimentos como tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, necessários para a definição de condutas médicas.
Além disso, estão agendadas cirurgias ginecológicas, como histerectomia, reconstrução mamária, retirada de tumor no útero e laqueadura; e gerais, como cirurgias de catarata, tratamento cirúrgico de varizes e retirada de hérnia, de vesícula e de tumores na pele.
Quem pode participar?
O mutirão não é de livre demanda. Apenas as mulheres que já estavam nas filas de espera poderão participa.. As secretarias de saúde municipais são as responsáveis por entrar em contato com as pacientes.
Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo do mutirão da mulher do Agora Tem Especialistas são as crianças, adolescentes, jovens, adultas e idosas.
Sobre o mutirão
Segundo o Ministério da Saúde, a 4ª Edição do mutirão nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) busca ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).
A programação inicia com a presença dodiretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde (MS), Fernando Figueira, em visita ao HC-UFPE, às 8h30, e no IMIP, às 10h30.
Os mutirões de atendimentos do SUS são parte de uma série de iniciativas do Agora Tem Especialistas. Criado pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, o programa objetiva ampliar o acesso da população à saúde especializada para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública de todo país.