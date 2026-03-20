Pernambuco recebe mutirão de saúde exclusivo para mulheres que aguardam em fila para atendimento do SUS

Estado recebe, neste sábado (21) e domingo (22), um mutirão inédito que disponibiliza procedimentos voltados exclusivamente à saúde da mulher de forma gratuita para aquelas que aguardam na fila de regulação para realização de exames

Em Pernambuco, os atendimentos acontecerão no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife; Hospital Universitário da Univasf, no Centro de Petrolina, no Sertão; além do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), nos Coelhos, área central da capital pernambucana; e hospitais filantrópicos (Foto: Ministério da Saúde/Reprodução)

Várias regiões de Pernambuco receberão um mutirão de saúde gratuito e exclusivo para mulheres neste sábado (21) e domingo (22). Segundo o Ministério da Saúde, o alvo são mulheres que estão aguardando procedimentos voltados à saúde feminina, como mamografias, implanon e consultas para plano de parto.

Todos os atendimentos são previamente agendados, e serão ofertados no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife; Hospital Universitário da Univasf, no Centro de Petrolina, no Sertão; além do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), nos Coelhos, área central da capital pernambucana; e hospitais filantrópicos.

Estarão disponíveis exames essenciais para o diagnóstico precoce de doenças e procedimentos como tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, necessários para a definição de condutas médicas.

Além disso, estão agendadas cirurgias ginecológicas, como histerectomia, reconstrução mamária, retirada de tumor no útero e laqueadura; e gerais, como cirurgias de catarata, tratamento cirúrgico de varizes e retirada de hérnia, de vesícula e de tumores na pele.

Quem pode participar?

O mutirão não é de livre demanda. Apenas as mulheres que já estavam nas filas de espera poderão participa.. As secretarias de saúde municipais são as responsáveis por entrar em contato com as pacientes.

Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo do mutirão da mulher do Agora Tem Especialistas são as crianças, adolescentes, jovens, adultas e idosas.

Sobre o mutirão

Segundo o Ministério da Saúde, a 4ª Edição do mutirão nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) busca ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação inicia com a presença dodiretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde (MS), Fernando Figueira, em visita ao HC-UFPE, às 8h30, e no IMIP, às 10h30.

Os mutirões de atendimentos do SUS são parte de uma série de iniciativas do Agora Tem Especialistas. Criado pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, o programa objetiva ampliar o acesso da população à saúde especializada para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública de todo país.