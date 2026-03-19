João Campos anuncia pré-candidatura ao Governo de Pernambuco em vídeo nas redes sociais

Evento que vai oficializar o nome do prefeito do Recife como pré-candidato ao governo do estado será realizado nesta sexta (20)

João Campos (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (19), sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (19), sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco com um vídeo publicado nas redes sociais. Ele se apresentará oficialmente como nome ao pleito, nesta sexta-feira (20), ao meio-dia, no Hotel Luzeiros, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Apostando no simbolismo e na herança política, o vídeo publicado pelo prefeito resgata a figura do ex-governador Eduardo Campos. Nas imagens, o pai de João aparece em antigos comícios prometendo uma “campanha limpa, com o povo de Pernambuco”. No trecho seguinte, uma de suas falas mais emblemáticas, dada em 2014 durante o debate presidencial da Rede Globo, na véspera de sua morte: “Não vamos desistir do Brasil”.

Estes são os únicos momentos do vídeo em que há falas. Em seguida, inicia a música “Anunciação” e imagens do pré-candidato em momentos durante sua trajetória como gestor municipal e com a família.“Novo passo. Vontade ainda maior de fazer acontecer. #PEpraFrente”, escreveu o gestor.

A expectativa é de que João deixe a prefeitura no próximo dia 2, antes do feriado da Páscoa. Com a renúncia, seu vice Victor Marques (PCdoB) assumirá a gestão municipal para cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2028.

Frente Popular

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Nessa quinta-feira, aconteceria a apresentação da chapa Frente Popular, encabeçada por João, mas por conta de trâmites internos envolvendo o PT, o anunciou foi adiado e ainda não possui data definida. Na majoritária, devem ser anunciados Carlos Costa (Republicanos), como pré-candidato a vice, e Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), como postulantes ao Senado.

“A gente está em processo final de construção, lembrando que ninguém constrói algo desta magnitude de forma isolada. Isso é de forma conjunta, onde a gente mobiliza diversos partidos, interlocuções, presidências de partidos, conversas com a base. O rito de cada partido também é fundamental que seja respeitado”, declarou o prefeito, na quinta, ao Blog Dantas Barreto.

*Com informações do Blog Dantas Barreto