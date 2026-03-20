Frei Gilson comanda 12 horas de oração na Vigília da Quaresma 2026, na Arena de Pernambuco

A Vigília da Quaresma 2026 de Frei Gilson acontecerá entre a noite deste sábado (21) e o domingo (22), reunindo louvor, pregação, missa e apresentações musicais

De acordo com a organização do evento, todos os ingressos foram esgotados em menos de 24 horas. (Foto: Bruno Marques/Canção Nova)

Uma das figuras mais conhecidas do catolicismo no Brasil, Frei Gilson irá comandar, neste fim de semana, a Vigília da Quaresma, que chega a Arena de Pernambuco reunindo 12 horas de oração divididas entre louvor, pregação, missa e apresentações musicais.

A programação, que iniciará às 18h deste sábado (21) e seguirá até as 6h30 do domingo (22), contará com a participação da cantora Eliana Ribeiro, da Banda Arkanjos e do Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa.

De acordo com a organização do evento, todos os ingressos foram esgotados em menos de 24 horas.

A ideia do evento, segundo a organização, é promover uma preparação espiritual para a Páscoa com uma noite inteira de fé, música e espiritualidade, confirmando e refletindo a força de um movimento de fé que já mobiliza milhões de pessoas no ambiente digital.

Frei Gilson é uma figura conhecida nas redes sociais por fazer transmissões diárias do Santo Rosário, às 4h. Essa iniciativa também está sendo realizada no período da Quaresma, mobilizando milhões de pessoas no Brasil e no mundo.

Programação

A vigília terá início às 18h, com a acolhida dos participantes na Arena de Pernambuco. Logo em seguida, às 18h30, a Banda Arkanjos abre a programação com um momento de louvor, preparando espiritualmente o público para a jornada de oração.

Às 19h, Frei Gilson conduz a uma pregação, dedicada à reflexão sobre conversão, fé e preparação para a Páscoa. Na sequência, às 20h45, a Banda Arkanjos retorna ao palco para um show voltado à espiritualidade e ao louvor.

A partir das 22h, o próprio Frei Gilson conduz um momento de música e oração. A partir da meia noite, os fiéis se reúnem para a celebração da Santa Missa, presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, considerado o momento mais solene da noite.

Já na madrugada, às 2h, a cantora Eliana Ribeiro, um dos nomes mais conhecidos da música católica brasileira, sobe ao palco para um show de louvor e adoração.

Nas primeiras horas da manhã, às 4h, Frei Gilson lidera a oração do Santo Rosário, prática que se tornou marca de suas transmissões durante a Quaresma. O encerramento da vigília está previsto para às 6h30.

Esquema de ônibus

Por conta da Vigília da Quaresma, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) irá montar um esquema especial de mobilidade para atender aos fiéis que participarão do evento religioso.

Para facilitar o deslocamento do público, será ativada a linha especial 047-TI Cosme e Damião/Arena. Sua operação será dividida em dois momentos para cobrir a chegada e a saída dos participantes.

No sábado (21), os ônibus começam a circular a partir das 13h, com viagens seguindo até as 23h. No domingo (22), para o encerramento do evento, os ônibus estarão posicionados na Arena de Pernambuco a partir das 05h para o transporte de retorno.

O término da operação, que seguirá trajeto expresso entre o Terminal Integrado de Cosme e Damião e a Arena Pernambuco, será determinado pela fiscalização do CTM, conforme a demanda no local.

Diferente de outros eventos realizados na Arena, não haverá distribuição de pulseiras para esta operação. Será aplicada a Tarifa A (R$ 4,50) e o usuário poderá pagar com dinheiro ou qualquer modalidade do cartão VEM. Estão garantidas as gratuidades e abatimentos previstos em lei.

Segundo o Consórcio, toda a operação será monitorada pela equipe de fiscalização do Grande Recife para realizar ajustes nos intervalos, caso necessário.

Metrô do Recife

O Metrô do Recife também irá funcionar em horário especial neste domingo (22), das 5h às 13h. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o funcionamento visa atender o comércio, os trabalhadores e os eventos que acontecerão neste fim de semana no Grande Recife.