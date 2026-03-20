O crime foi registrado por câmera de segurança na manhã desta quinta-feira (19), na Avenida Doutor José Rufino, no bairro de Tejipió, na zona oeste do Recife

Câmera registra momento em que homem é assassinado a tiros em bar da zona oeste do Recife (Foto: reprodução/redes sociais)

Um homem identificado como Laerte Lima, de 46 anos, foi morto a tiros dentro de um bar no bairro de Tejipió, na zona oeste do Recife.

O crime aconteceu em plena luz do dia desta quinta-feira (19), na Avenida Doutor José Rufino.

Câmeras de segurança do local registraram a ação criminosa.

As imagens mostram o momento em que dois suspeitos em uma motocicleta se aproximam de Laerte e efetuam diversos disparos de arma de fogo a queima roupa.

A vítima até tenta fugir para dentro do estabelecimento e fecha a porta na sequência, mas já cai sem vida no imóvel.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, destacou a corporação.