Influenciador Zequinha Humor é morto a tiros em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife

O influenciador Kauã Henrique, de 18 anos, foi assassinado na tarde desta quinta (19), enquanto voltava para casa, no Alto da Brasileira

Influenciador Kauã é executado a tiros em Nova Descoberta, na zona norte do Recife (Foto:Reprodução/redes sociais)

Um influenciador de 18 anos, identificado como Kauã Henrique, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (19), na subida do Alto da Brasileira, em Nova Descoberta, na zona norte do Recife.

Segundo testemunhos, “Zequinha” como era conhecido na comunidade, foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta enquanto seguia para casa.

Kauã foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo a queima roupa. Após a execução, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

A vítima chegou a ser socorrida por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Com cerca de 180 mil seguidores no Instagram, Zequinha entregava ao público conteúdos de humor e imitações dos influenciadores Zeca e Arthur Brás.

Após passar por perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento.

