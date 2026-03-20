Lula exonera Fernando Haddad e nomeia Dario Durigan como ministro da Fazenda

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou Fernando Haddad do cargo de Ministro da Fazenda, que ocupava desde o primeiro dia do atual governo

Fernando Haddad e Dario Durigan (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou Fernando Haddad do cargo de Ministro da Fazenda, que ocupava desde o primeiro dia do atual governo. Haddad é o pré-candidato do PT para a disputa pela cadeira de governador de São Paulo. Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) também nomeia o até então secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, como ministro.

