Política
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Lula exonera Fernando Haddad e nomeia Dario Durigan como ministro da Fazenda
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou Fernando Haddad do cargo de Ministro da Fazenda, que ocupava desde o primeiro dia do atual governo
Publicado: 20/03/2026 às 09:23
Fernando Haddad e Dario Durigan (Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou Fernando Haddad do cargo de Ministro da Fazenda, que ocupava desde o primeiro dia do atual governo. Haddad é o pré-candidato do PT para a disputa pela cadeira de governador de São Paulo. Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) também nomeia o até então secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, como ministro.
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